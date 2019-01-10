В центре Калуги внедорожник сбил девушку на «зебре» и скрылся с места ДТП

Калуга, , 11:34 — REGNUM Девушка-пешеход получила травмы в результате автоаварии на регулируемом перекрестке улиц Кирова — Рылеева в центре Калуги вечером 9 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области.

По предварительным данным, около 18:16 9 января неустановленный водитель, управляя автомобилем Subaru, двигаясь по улице Кирова, при повороте направо, на улицу Рылеева, допустил наезд на пешехода — девушку 26 лет, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель иномарки спешно покинул место ДТП.

В результате автомобильной аварии девушка получила травмы различной степени тяжести. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Всего 9 января на территории Калужской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 50 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, выявлено 360 нарушений Правил дорожного движения, 11 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 15 водителей нарушили правила перевозки детей, выявлено 53 нарушения ПДД пешеходами, одно нарушение, связанное с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. По всем фактам сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, на дорогах Калужской области в период с 1 по 8 января 2019 года было зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. Травмы различной степени тяжести получили 26 человек, а пятеро погибли.

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