В Китае юноша продал почку ради покупки iPhone

Пекин, , 11:23 — REGNUM В Китае молодой человек остался инвалидом после того, как продал свою почку на черном рынке ради покупки iPhone, сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел еще в 2011 году, семья 17-летнего юноши не могла позволить себе купить ему iPhone 4 и iPad 2, о которых он мечтал.

Тогда молодой человек нашел через интернет торговцев органами, приехал в другую провинцию и перенес операцию по удалению органа, за что получил 22 тыс. юаней (210 тыс. рублей).

Однако спустя некоторое время у него диагностировали почечную недостаточность, а после у юноши отказала вторая почка. Сейчас из-за гемодиализа молодой человек не встает с постели.

Врачей, которые провели ему операцию, а также посредников приговорили к тюремному заключению, семье юноши выплатили компенсацию в размере 1,47 млн юаней (14,4 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее промежуточный народный суд китайского Фучжоу постановил прекратить продажу ряда моделей смартфонов компании Apple. Так, суд постановил немедленно прекратить продажу семи моделей смартфонов iPhone — 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и iPhone X.

