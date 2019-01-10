В Чечне из-за долга убили женщину

Грозный, , 11:23 — REGNUM В Чечне расследуют убийство, совершенное в декабре 2018 года в селении Чили-Юрт. В собственной квартире была убита местная жительница. Обвинение в совершении преступления предъявлено 55-летнему односельчанину, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установило следствие, жертва требовала возврата долга, сумма которого составляла 600 тыс. рублей. Однако должник, видимо, не хотел их отдавать. Возникла ссора, в результате которой злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом. От причиненных ранений пострадавшая скончалась.

Стремясь скрыть преступление, обвиняемый поджег квартиру и скрылся с места происшествия. Однако был задержан и арестован. В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершения убийства.