В Калужской области бизнесмен из Подмосковья осужден за дачу взятки

Калуга, , 11:18 — REGNUM 31-летний генеральный директор ООО «Ультра» Подмосковья признан Боровским районным судом Калужской области виновным в даче взятки сотруднику полиции и осужден на один год в исправительной колонии общего режима, сообщила 10 января корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Боровского района Калужской области Виктория Козырева.

Следствием установлено, что житель Московской области, глава ООО «Ультра», в сентябре 2018 года, находясь в автомобиле оперуполномоченного отдела по борьбе с экономической преступностью и противодействия коррупции, действовавшему в рамках «оперативного эксперимента», положил на переднее пассажирское сидение 150 тыс. рублей. Деньги, в качестве взятки предназначались за вынесение оперуполномоченным незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки без предоставления осужденным необходимых документов. В момент дачи взятки должностному лицу генеральный директор ООО «Ультра» был задержан сотрудниками УФСБ России по Калужской области.

«В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением. С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении преступления согласно части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ», — сказала Виктория Козырева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужские полицейские задержали двух сотрудниц филиала «Калугаэнерго» во время получения от предпринимателя 300 тыс. рублей за ускорение положительного решения об увеличении мощности электрооборудования. Подозреваемым женщинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет и крупный денежный штраф.