«Из благополучных семей»: в Югре судят группу подростков за 37 преступлений

Нижневартовск, Югра, , 11:45 — REGNUM В Югре завершено расследование уголовного дела по обвинению восьми подростков из Нижневартовска в совершении 37 преступлений, в числе которых угоны транспортных средств, кражи, разбойное нападение, уничтожение чужого имущества. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 20 человек. На момент совершения преступлений обвиняемым исполнилось от 14 до 16 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

В основном подростки совершали угоны автомобилей, сообщает следствие. На одной из машин школьникам удалось доехать до Тюмени, где они были задержаны полицейскими. Один из автомобилей они сожгли.

В ходе следствия четверым подросткам избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако трое из них нарушили условия ареста и были взяты под стражу.

Как отмечают в СУ СКР по ХМАО, большинство участников преступной подростковой группы воспитывалось в благополучных семьях. Но имеют посредственные характеристики из школ, систематически прогуливают уроки, плохо учатся. Практически все из них уже состояли на учете в органах системы профилактики, а трое — ранее были судимы за аналогичные преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.