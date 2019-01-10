В Хакасии завершено следствие по делу маньяка-автомобилиста

Абакан, , 10:57 — REGNUM Хакасские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Абакана, обвиняемого кражах, изнасилованиях и убийствах. Жертвами маньяка становились одинокие нетрезвые женщины, сообщает 10 января пресс-служба следственного управления СКР по Хакасии.

Преступления, по данным следствия, были совершены на территории региона в 2012—2017 годах. Злоумышленник пользовался арендованным автомобилем — он предлагал женщинам свои услуги в качестве таксиста.

В общей сложности обвиняемому инкриминируют 15 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства четырех женщин, сопряженные с изнасилованием. Потерпевшими признаны десять женщин в возрасте от 18 до 34 лет, уточнили в СКР.

Так, первой жертвой стала 22-летняя жительница Абакана, которую обвиняемый пригласил в автомобиль и пообещал отвезти домой. Девушка была пьяна, злоумышленник завез её в безлюдное место, изнасиловал и убил, а тело спрятал на свалке мусора.

Некоторые потерпевшие оказали мужчине сопротивление и смогли спастись. Со своих жертв злоумышленник снимал ювелирные украшения, забирал деньги и ценные вещи.

Материалы уголовного дела составили 22 тома. Уголовное дело с обвинительным заключением готовится для передачи в суд.