Четверг, 10 Января 2019 года
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На трассе в Алма-Атинской области Казахстана в ДТП попало 30 автомобилей

Происшествия

Все аварии произошли на участке между поселками Ынтымак и Утеген

Алма-Ата, Казахстан, 10 января 2019, 11:05 — REGNUM  На Копчагайской трассе в Алма-Атинской области Казахстана произошло несколько ДТП с участием около 30 автомобилей, сообщает 10 января издание Zakon.kz.

Большое количество аварий связано с гололедными явлениями и туманом. В результате ДТП несколько человек пострадали. На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь. Все аварии произошли на участке между поселками Ынтымак и Утеген.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января депутат Мажилиса парламента Казахстана Павел Казанцев отправил в МВД республики запрос с предложением ужесточить экзамен на получение водительских прав.

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Дорожно-транспортные происшествия
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