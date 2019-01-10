Ульяновского чиновника обвиняют в незаконной выдаче разрешений строителям

Ульяновск, , 10:56 — REGNUM В Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении сотрудника Главной государственной инспекции регионального надзора. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает областное следственное управление СКР.

Перед судом предстанет сотрудник управления государственного стройнадзора госинспекции регионального надзора. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие полагает, что с января 2013 года по декабрь 2014 года вопреки требованиям закона злоумышленник выдал компаниям «Инвестстрой М» и «Строительная корпорация» заключения о соответствии построенных трех многоквартирных домов на улице Кирова и Варейкиса в Ульяновске требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации.

«Тем самым дома были введены в эксплуатацию, несмотря на многочисленные недостатки при строительстве», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее по факту превышения должностных полномочий было возбуждено уголовное дело за продажу частному лицу земли с лесным участком, находящимся в федеральной собственности. Как сообщало ИА REGNUM, ходе прокурорской проверки вскрылось, что участок в Старомайнском районе Ульяновской области был продан за 11 тыс. рублей, в то время как его кадастровая стоимость превышает 2,3 млн рублей.

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