Сотрудники ФСБ пресекли канал поставки наркотиков из Центральной Азии

Москва, , 10:42 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали банду, которая поставляла в Россию наркотики из Центральной Азии, сообщает 10 января пресс-служба ведомства.

Отмечается, что преступную группировку удалось ликвидировать в ходе многоэтапной спецоперации, подозреваемые — граждане нескольких государств.

Несмотря на то, что злоумышленники осуществляли передачу наркотика ночью на территории лесного массива в Москве, сотрудники ФСБ задержали активных членов банды, добавили в ведомстве.

«Из незаконного оборота изъято не менее 43 кг героина», — говорится в сообщении.

В настоящее время все задержанные находятся в СИЗО, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Самарской области сотрудники управления ФСБ по региону задержали гражданина иностранного государства и изъяли у него 25,4 кг героина. Канал поставок с территории одной из среднеазиатских республик был организован транснациональным преступным сообществом.

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