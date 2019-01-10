Четверг, 10 Января 2019 года
10:22:21 МСК

Следователи возбудили дело после пожара на заводе в Оренбуржье

Происшествия

Причины пожара устанавливаются

с.Покровка, Оренбургская область, 10 января 2019, 10:22 — REGNUM  Следователи возбудили уголовное дело по пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования в селе Покровка Новосергиевского района Оренбургской области, сообщает 10 января пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным следствия, около 17:00 (15:00 мск) 9 января на заводе произошло возгорание сушильной печи цеха горячего цинкования. В результате пожара на площади 7 000 кв м было повреждено здание цеха. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время причины пожара устанавливаются.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»). Расследование дела продолжается.

Читайте также: Пожар на заводе в Оренбуржье привёл к режиму ЧС

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на заводе в Оренбургской области потушен

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить