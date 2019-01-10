Следователи возбудили дело после пожара на заводе в Оренбуржье

с.Покровка, Оренбургская область, , 10:22 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования в селе Покровка Новосергиевского района Оренбургской области, сообщает 10 января пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным следствия, около 17:00 (15:00 мск) 9 января на заводе произошло возгорание сушильной печи цеха горячего цинкования. В результате пожара на площади 7 000 кв м было повреждено здание цеха. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время причины пожара устанавливаются.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»). Расследование дела продолжается.

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