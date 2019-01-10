Четверг, 10 Января 2019 года
10:28:43 МСК

Взрыв в Новочеркасске произошёл из-за самодельной петарды — МВД

Происшествия

Проводится проверка

Новочеркасск, Ростовская область, 10 января 2019, 10:21 — REGNUM  Взрыв, который произошёл вечером 9 января в одном из многоэтажных домов в Новочеркасске, могла спровоцировать самодельная петарда. По предварительной информации, её изготовил глава семьи. Сдетонировало устройство под воздействием высокой температуры — его хранили у батареи.

В донской полиции отметили, что в результате ЧП никто не пострадал. Все обстоятельства инцидента будут установлены в ходе проверки.

ИА REGNUM напоминает, что эпицентром взрыва в многоэтажке стала однокомнатная квартира, расположенная на втором этаже. По имеющейся информации, квадратные метры снимала семья с двумя маленькими детьми.

Взрывной волной в жилище выбило стекла и повредило мебель. В момент взрыва вместе с матерью дети находились на кухне.

Читайте ранее в этом сюжете: В одной из многоэтажек Новочеркасска прогремел взрыв — работает полиция

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Случайные или хулиганские взрывы боеприпасов и пиротехники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить