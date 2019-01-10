Дорожники не могут приступить к расчистке Транскама

Владикавказ, , 10:11 — REGNUM Непогода оставляет в снежном плену несколько сотен автомобилей на Транскавказской автомагистрали и Военно-Грузинской дороге. С 7 января остается закрытым Транскам, с 8 января — проезд через пункт пропуска «Верхний Ларс». Причина все та же — непогода.

По данным пресс-службы МЧС Южной Осетии, нулевая видимость на дороге, сложившаяся из-за непрекращающегося снегопада, делает невозможным расчистку трассы от снега. Как отметили в североосетинском филиале управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ», в настоящее время высота снежного покрова превышает отметку в один метр.

Дорожникам предстоит расчистить всего около восьми километров трассы на Транскаме. По словам директора филиала Чермена Губаева, они готовы приступить к работам сразу же, «как только погода прояснится» и «спецслужбы приступят к спуску лавин».

Пока же в очереди на границе скопилось около 200 автомобилей, и главное управление МЧС России в Северной Осетии настоятельно рекомендует тем, кто планирует ехать в данном направлении, воздержаться от поездок.

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Из снежного плена на Транскавказской магистрали были вызволены 12 человек