Томская область: в ДТП за сутки пострадали трое детей

Томск, , 10:04 — REGNUM В Томской области 9 января в дорожно-транспортных происшествиях пострадали сразу трое детей: младенец, двухлетний мальчик и подросток. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 января, в региональном УМВД, сотрудники полиции проводят проверку по фактам ДТП.

Авария, в которой пострадал младенец, произошла днем 9 января на пятом километре объездной дороги Томска. По предварительной информации, КамАЗ под управлением 49-летнего водителя при развороте столкнулся с попутным автомобилем, иномаркой Toyota Corolla Ceres. В результате травмы получили 28-летняя женщина-водитель и шестимесячная девочка — пассажир легкового автомобиля. Ребёнок перевозился с использованием детского удерживающего устройства, уточнили в ведомстве.

Двухлетний мальчик пострадал в ДТП, случившемся поздно вечером 9 января на регулируемом пересечении улиц Енисейская и Шевченко в Томске. Автомобиль Toyota RAV 4 при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Corolla Allex, в салоне которого и находился ребёнок. Он также перевозился с использованием детского удерживающего устройства.

ДТП с участием подростка произошло днём 9 января в Колпашевском районе Томской области. Автомобиль Chevrolet Niva под управлением 39-летнего мужчины сбил несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации, 15-летний мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В результате он получил травмы и обратился в медицинское учреждение.

Напомним, по данным ГИБДД, всего 9 января на дорогах России случилось 209 ДТП. Погибли 26 человек, в том числе двое детей. Травмы получили 273 человека, в том числе 32 ребёнка.