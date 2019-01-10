Мужчина пострадал после падения с высоты на стройке в Москве

Москва, , 09:48 — REGNUM На западе Москвы мужчина пострадал после падения с высоты на строительной площадке, сообщает пресс-служба столичного главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, сообщение о падении человека по улице Петра Алексеева, д. 12 поступило в 07:44 10 января.

Прибывшие на место спасатели установили, что по данному адресу произошло падение человека на строительной площадке с высоты. В настоящее время он осматривается бригадой скорой помощи.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на стройке многоэтажного дома на севере Москвы погиб рабочий, упав с высоты 14-го этажа.

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