Пять пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в Улан-Удэ

Улан-Удэ, , 09:37 — REGNUM В Улан-Удэ произошла дорожная авария с участием маршрутного автобуса и грузовика. Пострадали пять человек, сообщает 10 января пресс-служба МВД Бурятии.

ДТП случилось на проспекте Автомобилистов. Водитель маршрутки Fiat Ducato столкнулся с грузовиком ГАЗ-53, который остановился на дороге из-за неисправности.

По предварительным данным, травмы получили пять пассажиров автобуса. Четверо отделались ушибами, одной женщине потребовалось обследование в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Улан-Удэ рейсовый автобус врезался в дорожное ограждение, от удара из салона выпала пожилая женщина. От полученных травм она скончалась, еще одна пассажирка была госпитализирована.

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