Четверг, 10 Января 2019 года
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Пять пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в Улан-Удэ

Происшествия

Четверо отделались ушибами, одной женщине потребовалось обследование в больнице

Улан-Удэ, 10 января 2019, 09:37 — REGNUM  В Улан-Удэ произошла дорожная авария с участием маршрутного автобуса и грузовика. Пострадали пять человек, сообщает 10 января пресс-служба МВД Бурятии.

ДТП случилось на проспекте Автомобилистов. Водитель маршрутки Fiat Ducato столкнулся с грузовиком ГАЗ-53, который остановился на дороге из-за неисправности.

По предварительным данным, травмы получили пять пассажиров автобуса. Четверо отделались ушибами, одной женщине потребовалось обследование в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Улан-Удэ рейсовый автобус врезался в дорожное ограждение, от удара из салона выпала пожилая женщина. От полученных травм она скончалась, еще одна пассажирка была госпитализирована.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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