В Австралии задержан подозреваемый в отправке посылок с белым порошком

Канберра, , 09:36 — REGNUM В Австралии арестован подозреваемый в отправке посылок с белым порошком в посольства и консульства разных стран, сообщает Tagesschau 10 января.

Полиция уведомила, что 48-летний мужчина был арестован в ночь на 10 января в своем доме. На него возложена ответственность за отправку 38 посылок в дипучреждения в Канберре, Мельбурне и Сиднее.

Арестованный предстанет перед судом за отправку опасных веществ по почте, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Что именно находилось в пакетах, полиция еще не сообщила. Персонал нескольких зданий был эвакуирован в целях безопасности. Посылки пришли, в частности, в представительства Франции, Индии и Швейцарии. МИД Германии опровергает получение посылки своим консульством в Австралии.

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