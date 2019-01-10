В одном из отелей Пхукета нашли тело туристки из России

Пхукет, Таиланд, , 09:25 — REGNUM В номере одного из отелей на курортном острове Пхукет в Таиланде обнаружено тело скончавшейся российской туристки. Об этом пишет газета The Phuket News.

Отмечается, что труп молодой женщины лежал на кровати в номере, видимых следов насилия найдено не было. В местной полиции сообщили, что 31-летняя гражданка России прилетела на отдых вместе с дочерью и братом. Семья должна была покинуть Пхукет еще 8 января. В настоящее время стражи порядка ведут расследование обстоятельств гибели туристки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Камбодже 4 января были обнаружены тела супругов из Санкт-Петербурга. Смерть российских граждан подтвердил заведующий консульским отделом дипмиссии РФ в Камбодже Евгений Заболотный.

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