У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение

Петропавловск-Камчатский, , 09:06 — REGNUM У побережья Камчатки в акватории Тихого океана в Беринговом море 11 января ожидаются опасные волны высотой до 10 метров, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

«Под штормовое предупреждение попадает морской подрайон, граничащий с побережьем Алеутского муниципального района», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, опасное явление сохранится до конца суток 13 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штормовое предупреждение было объявлено на 10−11 января в Крыму. Днем 10 января и в течение суток 11 января в регионе ожидаются сложные погодные условия. Южный циклон принесет на полуостров сильный снег, переходящий в дождь, серьезный гололед.

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