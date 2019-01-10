В Херсоне крымского футболиста похитили украинские военные

Херсон, Украина, , 08:38 — REGNUM Футболист из Крыма, приехавший в декабре 2018 года в Херсон, был задержан работниками местного военкомата и направлен на медосмотр для дальнейшей отправки в армию Украины. Об этом сообщает сайт радиостанции «Куреш».

Отмечается, что молодой спортсмен прибыл на украинскую территорию для устройства в один из местных футбольных клубов, однако был задержан на улице сотрудниками военкомата.

При выяснении личности футболист рассказал, что ему 20 лет, он приехал из Крыма и в армии не служил. После этого парня задержали и отвезли на медицинскую комиссию. Сообщается, что в настоящее время делом занялась прокуратура Херсона.