Под Новосибирском произошло землетрясение силой 4,3 балла

Новосибирск, , 08:36 — REGNUM В Новосибирской области произошло техногенное землетрясение, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по региону.

«9 января в 18:01 на территории Искитимского района Новосибирской области в 16 км северо-восточнее города Искитим было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 4,3», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что по данным Алтае — Саянской сейсмостанции, землетрясение могло произойти из-за обвала сводов неиспользуемых шахт или выработок со смещением горных пород.

Спасатели сообщили, что жертв и разрушений нет, а объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Напомним, аналогичное землетрясение в том же самом месте с теми же координатами и характеристиками было зафиксировано 1 июля 2018 года. Тогда в Алтае-Саянском филиале «Единой геофизической службы РАН» сколебания земной коры связали с добычей угольных месторождений — на этом участке находятся залежи антрацита и ведутся работы. Однако в горнодобывающей компании заявили, что разработка угольных месторождений не может спровоцировать землетрясения, потому что носит приповерхностный характер.