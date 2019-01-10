Адвокат рассказал об обыске в доме экс-главы Серпуховского района

Серпухов, Московская область, , 08:27 — REGNUM В доме экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна 9 января прошёл новый обыск, сообщил адвокат Шестуна Андрей Гривцов, пишет ПАСМИ.

По словам Гривцова, адвокатов на место обыска не пустили. В доме находились супруга Шестуна Юлия и двое малолетних детей.

«Для меня это кажется просто удивительным — проводить обыск жилища обвиняемого, который семь месяцев находится под стражей, то есть в этом жилище не проживает», — отметил защитник.

Тем временем на странице бывшего чиновника Шестуна в Twitter 9 января появилось сообщение:

«Сегодня [сотрудники] ФСБ изымают с целью ареста все содержимое моего дома: бытовую технику, верхнюю одежду, вещи жены Юли».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Серпуховского района Александр Шестун обвиняется в мошенничестве — необоснованной передаче в частную собственность четырёх участков. Также СМИ указывали на непростые отношения бывшего чиновника с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава Серпуховского района Подмосковья переведён в «Матросскую тишину»