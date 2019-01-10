В Красноярском крае в ДТП с двумя автомобилями пострадали шесть человек

Минусинск, Красноярский край, , 08:26 — REGNUM В Красноярском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, в том числе четверо детей, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером 9 января на въезде в город Минусинск, где столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2114. Все дети в момент аварии были в специальных детских креслах, благодаря чему им удалось избежать серьезных травм. Двое взрослых пассажиров были госпитализированы в больницу, водители не пострадали.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса и грузовика погиб один человек.

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