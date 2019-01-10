Четверг, 10 Января 2019 года
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Трагедия в ямальской тундре: трое отравились угарным газом

Происшествия

Проводится доследственная проверка

Салехард, 10 января 2019, 08:23 — REGNUM  В Ямальском районе угарным газом насмерть задохнулся один человек, двое пострадавших доставлены в Салехард. На место трагедии вылетела следственная группа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Участковому уполномоченному 9 января 2019 года по спутниковой связи поступило сообщение от жителя фактории Яптик-Сале о том, что от отравления угарным газом скончался один человек и ещё двоим требуется медицинская помощь.

Фактория Яптик-Сале расположена в 120 километрах от села Мыс Каменный и в 500 километрах от районного центра Ямальского района. Пострадавшие доставлены вертолётом санавиации в Салехард.

По предварительным данным, погибший и пострадавшие обогревались с помощью дизельного генератора.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств происшествия. Проводится доследственная проверка.

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Отравления угарным газом
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