В Казахстане назвали причины аварии на крупнейшем металлургическом заводе

Астана, , 08:31 — REGNUM Комиссия по расследованию причин аварии на заводе АО «АрселорМиттал Темиртау» подвела итоги своей работы и назвала причины взрыва газопровода, сообщает 10 января агентство «Казинформ».

По данным комиссии, разрушение трубопровода произошло из-за сильных динамических нагрузок, связанных с большими колебаниями давления в трубопроводах азота и кислорода.

Последствия разрыва трубопроводов были осложнены тем, что подача продуктов разделения воздуха от блоков ТОО «Линде Казахстан» была отключена несвоевременно.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября 2018 г. на заводе «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области Казахстана произошел пожар в результате разрыва трубопровода.

Читайте ранее в этом сюжете: На газоперерабатывающем заводе в Казахстане произошел взрыв газа