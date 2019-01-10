Акула атаковала двух женщин на мелководье австралийского пляжа

Канберра, , 07:59 — REGNUM На северо-востоке Австралии зафиксировано нападение акулы на двоих женщин, купавшихся на мелководье, пишет 10 января портал 9News.

Отмечается, что морская хищница напала на молодую девушку и женщину преклонного возраста в то время как те купались около берега. ЧП произошло на небольшом острове Гамильтон.

В настоящее время пострадавшие с травмами ног госпитализированы, угрозы их жизням нет. Сотрудники службы спасения закрыли для посещения местные пляжи, их акватория проверяется, отметили в онлайн-издании.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря после нападения акулы на сёрфера были закрыты пляжи на побережье штата Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии.

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