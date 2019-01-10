Четверг, 10 Января 2019 года
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Томичу, укравшему ель из Ботанического сада, грозит до двух лет тюрьмы

Происшествия

Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей

Томичу, укравшему ель из Ботанического сада, грозит до двух лет тюрьмы
Иллюстрация: 70.мвд.рф
Из томского ботсада украли голубую ель

Томск, 10 января 2019, 07:56 — REGNUM  В Томске из Ботанического сада похитили голубую ель. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 января, в областном УМВД, полицейские выяснили, что преступление совершил мужчина 1982 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, Сибирский ботанический сад Томского государственного университета (ТГУ) — это крупное ботаническое научно-исследовательское учреждение. На территории ботсада расположены оранжерейный комплекс и экосистемная дендрологическая территория. Растительные фонды СибБС насчитывают около 8 тыс. видов, форм и сортов.

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