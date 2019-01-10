Режим ЧС введен из-за оползня в одном из районов Хабаровского края

Хабаровск, , 07:45 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в связи с крупным оползнем власти Верхнебуреинского района Хабаровского края. Об этом сообщил 10 января глава района Алексей Маслов.

По его словам, в результате произошедшего в декабре обрушения 34 млн кубометров грунта в русло реки Бурея, в ряде поселений района возможны подтопления.

«В районе накануне вечером введен режим ЧС в связи со сходом оползня для ликвидации его последствий», — цитирует его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты предположили, что обрушение сопки в Хабаровском крае произошло из-за оползня. Признаков падения метеорита ученые не нашли.

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