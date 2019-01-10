Ревность едва не довела до двойного убийства: дело в Ульяновске

Ульяновск, , 07:44 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя столицы, который едва не совершил двойное убийство из ревности. Мужчину обвиняют в убийстве, покушении на убийство и угоне, сообщает областное следственное управление СКР.

Трагедия разыгралась в ночь с 22 на 23 октября 2018 года в Ульяновске в квартире по бульвару Фестивальный, где обвиняемый находился в гостях с подругой у своего 45-летнего знакомого. Вместе с хозяином они распивали спиртные напитки.

«В ходе ссоры обвиняемый нанес мужчине несколько ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Скрываясь, злоумышленник нанёс девушке несколько ударов ножом в спину, ей удалось от него убежать», — говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что накануне злоумышленник угнал «Рено Дастер» у своего родственника. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п."а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление»), ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 1 ст. 166 УК РФ («Угон»).

"Допрошенный в качестве обвиняемого дал признательные показания, пояснив, что причиной ссоры стала ревность», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый является безработным, ранее был судим за тяжкие преступления, в том числе причинение смерти. Мужчина арестован. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжается расследование уголовных дел об убийствах, возбуждённых в новогодние праздники и накануне каникул. 6 января в Ульяновске была убита 70-летняя женщина, в совершении преступления подозревают её сына: по данным управления, он заколол её ножницами. Ранее он выкинул мать со второго этажа. Напомним, 25 декабря в Ульяновске были с огнестрельными ранениями обнаружены тела четырех человек: 48-летней местной жительницы, ее двоих несовершеннолетних детей — девочек 15 и 11 лет, и неустановленного мужчины в возрасте около 40 лет. Обстоятельства происшествия выясняются.

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