Руководство иркутской колонии-поселения уличили в торговле лесом

Иркутск, , 07:29 — REGNUM Руководство иркутской колонии-поселения уличили в превышении должностных полномочий: следователи регионального СКР выяснили, чтодолжностные лица ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН России по Иркутской области в интересах юридических лиц незаконно распорядились лесными насаждениями, фактически совершив продажу насаждений на корню. В официальной информации правоохранителей по этому поводу также сказано, что лесозаготовку и реализацию древесины работники колонии осуществляли совместно с представителями одной из коммерческих организаций города. Недополученный доход учреждения от их действий составил не менее 22 млн рублей.

Известно, что при обыске у начальника ФКУ КП-20 ОУХД регионального управления ФСИН России были обнаружены и изъяты денежные средства в размере около 1 млн рублей. В настоящее время он помещён под домашний арест. Уголовное дело возбуждено по материалам ГУФСИН России по Иркутской области в соответствии с ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Напомним, состоянием лесоохраны в Иркутской области удручены также сотрудники Байкальской природоохранной прокуратуры. По их данным, за 2018 год сумма ущерба, причиненного лесному фонду региона, составила около 4,6 млрд рублей

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Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении коррупционной схемы незаконной заготовки древесины под видом проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

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