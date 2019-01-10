На юге Казахстана из-за отравления угарным газом погибли трое детей

Кызыл-Орда, Казахстан, , 07:25 — REGNUM В результате пожара в частном доме в Кызыл-Орде от отравления угарным газом скончались трое детей, сообщили 10 января в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

По сообщению комитета, сообщение о пожаре поступило 9 января в 19:29 по времени Астаны (16:29 по Москве). В доме произошло возгорание мебели и потолочного перекрытия. Пожар был ликвидирован в 19:55.

До прибытия пожарных из дома были вынесены трое детей 2011, 2012 и 2014 годов рождения. Все дети скончались в местной больнице, не приходя в сознание.

Напомним, 12 декабря в частном доме в селе Каменка Восточно-Казахстанской области произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. Позднее выяснилось, что родители оставили без присмотра трехлетнюю девочку и полуторагодовалого мальчика.

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