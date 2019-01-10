ЛНР: ВСУ за сутки обстреляли три посёлка

Луганск, , 07:17 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины трижды нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 10 января официальный сайт оборонного ведомства.

ВСУ обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок, Золотое-5 и Молодежное.

В район Желобка прилетело семь 82-мм мин со стороны Крымского, ещё две мины упали в районе Золотого-5, посёлок Молодёжное обстреляли из гранатомёта СПГ и крупнокалиберного стрелкового оружия.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Как ранее сообщало, сутками ранее ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв посёлки Донецкий, Желобок и Первомайск.

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8 января под обстрелом украинских боевиков оказался патруль миссии ОБСЕ и коммунальщики ЛНР, расчищавшие дорогу в районе Первомайска.

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