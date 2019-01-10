Четверг, 10 Января 2019 года
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В Оренбуржье восстановлено движение поездов после аварии

Происшествия

Последствия железнодорожной аварии ликвидированы, поезда следуют согласно штатному расписанию

Абдулино, Оренбургская область, 10 января 2019, 06:30 — REGNUM  В Оренбургской области на железнодорожной ветке Куйбышевской железной дороги 10 января в 01:30 местного времени (23:30 9 января местного времени) устранены последствия аварии с грузовым поездом. Пробный пуск товарного поезда по чётному пути произведен 10 января в 02:10, сообщили корреспонденту РЕ в ГУ МЧС по региону.

В настоящее время движение железнодорожных составов восстановлено. Все составы следуют по маршрутам согласно расписанию.

Напомним, утром 9 января на территории Абдулинского городского округа с рельсов сошли 17 вагонов товарного поезда с грузом. Из них 14 вагонов опрокинулись. В результате аварии было повреждено не менее 150 метров железнодорожного полотна. ЧП привело к задержке движения поездов. По факту схода грузового поезда возбуждено уголовное дело.

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Железнодорожные аварии
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