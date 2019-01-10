В уральском Миассе потушен пожар в жилом доме

Миасс, Челябинская область, , 05:54 — REGNUM Пожар ликвидирован в одном из жилых домов в городе Миассе (Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Пожар вспыхнул 9 января в 15:27 (время местное). Борьба с огнем продолжалась больше часа, и в 16:47 (время местное) пожар удалось потушить.

В ликвидации ЧП участвовали 14 человек, было задействовано три единицы техники. По данным МЧС РФ, за сутки 8 января в Челябинской области произошло 13 техногенных пожаров, причем пять из них — в жилом секторе.

Напомним, 7 января в Челябинске при пожаре в жилом доме погибли два человека. Накануне вечером (6 января) в областном центре при пожаре в доме на улице Капренко также погиб человек.