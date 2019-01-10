Пожар на заводе в Оренбургской области потушен

с.Покровка, Оренбургская область, , 05:23 — REGNUM Пожар на заводе в селе Покровка (Новосергиевский район, Оренбургская область), ликвидирован, сообщили 10 января в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«В 21:10 пожар локализован на площади 7 000 кв. м. В 22:40 ликвидировано открытое горение», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, пожар в Покровке на улице Заводской вспыхнул 9 января в 17:30 (время местное). Возгорание произошло на Оренбургском заводе промышленного цинкования. Как выяснилось, горел цех горячего цинкования.

Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. По состоянию на 19:37 (время местное) площадь пожара превысила шесть тысяч кв.м. Пожару был присвоен ранг №3. На место ЧП прибыл губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

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