Четверг, 10 Января 2019 года
04:54:38 МСК

В Испании разбился самолет, есть жертвы

Происшествия

Самолет летел из Португалии

Мадрид, 10 января 2019, 04:54 — REGNUM  Как минимум один человек погиб при крушении самолета в районе горы Эрнио (Страна Басков, Испания), сообщает Europa Press.

Погиб ли второй человек, находившийся на борту, пока не установлено. Воздушное судно следовало из города Кашкайш (Португалия) в населенный пункт Фуэнтеррабия (Испания).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января в штате Сан-Паулу (Бразилия) упал вертолет с тремя людьми на борту. В результате падения погиб один человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии упал вертолет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить