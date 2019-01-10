В Испании разбился самолет, есть жертвы

Мадрид, , 04:54 — REGNUM Как минимум один человек погиб при крушении самолета в районе горы Эрнио (Страна Басков, Испания), сообщает Europa Press.

Погиб ли второй человек, находившийся на борту, пока не установлено. Воздушное судно следовало из города Кашкайш (Португалия) в населенный пункт Фуэнтеррабия (Испания).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января в штате Сан-Паулу (Бразилия) упал вертолет с тремя людьми на борту. В результате падения погиб один человек.

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