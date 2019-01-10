В одной из многоэтажек Новочеркасска прогремел взрыв — работает полиция

Новочеркасск, Ростовская область, , 02:30 — REGNUM В Новочеркасске (Ростовская область) прогремел взрыв. Как сообщает ряд местных интернет-изданий, в одной из многоэтажек на улице Грушевской сработало взрывное устройство. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По имеющимся сведениям, инцидент произошёл около 18:00 9 января. Эпицентром взрыва стала квартира, расположенная на втором этаже — здесь выбило окно, разломало мебель. Пострадавших нет.

На место происшествия прибыли пожарный расчёт, специалисты газовой службы, полиция. Версия о взрыве бытового газа не подтвердилась. В настоящее время известно, что в жилой комнате сработало неизвестное взрывное устройство.

Портал DonDay.ru сообщает, что квадратные метры в многоэтажке снимала семья с двумя маленькими детьми трёх и пяти лет. Глава семьи в момент взрыва отсутствовал, мать с детьми находились на кухне.

Полиция оцепила территорию до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Системы жизнеобеспечения в доме работают в штатном режиме.

ИА REGNUM напоминает, что в период новогодних каникул в Новочеркасске рухнула часть здания, в котором располагался развлекательный центр. Жертв и пострадавших нет. Помещение, в котором произошёл инцидент, не эксплуатировалось долгое время.