В Марий Эл школьница скончалась после приема противозачаточных таблеток

Йошкар-Ола, , 01:13 — REGNUM В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летней школьницы. Об этом заявила старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Яна Шалина.

Дело возбуждено по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), сообщает ИА MariMedia.

По данным издания, девушка была госпитализирована в связи с отравлением большой дозой противозачаточных препаратов. Уточняется, что инцидент произошел в период новогодних праздников.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произведшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге матери погибшей после приема контрацептивов 19-летней девушки суд обязал выплатить компенсацию четыре медицинских учреждения.

Девушка почувствовала себя плохо после приема противозачаточных средств. В течение двух недель она обратилась по полису дополнительного медицинского страхования (ДМС) в несколько организаций, которые ей не помогли.

По данным судмедэкспертизы, девушка скончалась от тромбоза. Противозачаточные таблетки повышают риск этого заболевания, а у погибшей была повышенная склонность к тромбообразованию. Ни в одной из медорганизаций не была проведена диагностика в необходимом объеме. .