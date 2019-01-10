В Нижегородской области ребенок и двое взрослых отравились угарным газом

Павлово, Нижегородская область, , 00:44 — REGNUM В Нижегородской области по факту обнаружения тел ребенка и двоих взрослых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Не исключается, что смерть наступила в результате отравления угарным газом, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, 9 января в двухэтажном доме в городе Павлово мужчина обнаружил без признаков жизни 34-летнюю жену и 8-месячного ребенка в квартире на втором этаже. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС после вскрытия квартиры на первом этаже обнаружили там тело мужчины.

«При осмотре места происшествия следователи СК установили, что в обеих квартирах имелись газовые колонки. На телах погибших видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, с представителями ресурсоснабжающей организации будут детально обследованы вентиляционные коммуникации указанного дома. С целью установления исправности газовых приборов будет назначена техническая экспертиза.

В правительстве Нижегородской области ИА REGNUM сообщили, что также пострадала девочка 2013 года рождения. По данным областного минздрава, она находится в удовлетворительном состоянии, угрозы ее жизни нет.

Ситуацию держит на личном контроле губернатор региона Глеб Никитин. На место происшествия был оперативно направлен вице-губернатор Андрей Харин. Работает оперативный штаб.