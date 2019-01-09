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Лыжник из Москвы погиб на склоне Эльбруса

Происшествия

Тело погибшего обнаружено спасателями на высоте 3500 метров

Нальчик, 9 января 2019, 23:35 — REGNUM  Лыжник из Москвы погиб 9 января на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, в 18:10 от супруги мужчины поступила информация о том, что утром он отправил на гору кататься на лыжах и не выходит на связь.

К поисково-спасательной операции было привлечено около десяти человек и две единицы техники. В 21:00 под станцией «Мир» на высоте 3500 метров спасателями было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Сообщается, что в настоящее время специалисты приступили к транспортировке тела погибшего вниз, для передачи межведомственной следственно-оперативной группе.

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