Пожар на заводе в Оренбуржье привёл к режиму ЧС

Оренбург, , 20:30 — REGNUM В Оренбуржье на территории Новосергиевского муниципального района введён режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до полного устранения последствий пожара на заводе промышленного цинкования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Режим ЧС введён с 21:00 по местному времени 9 января постановлением администрации муниципалитета №1-п, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером на заводе промышленного цинкования возник крупный пожар. Его площадь достигла 7 тыс. квадратных метров.

К настоящему времени распространение огня остановлено.

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