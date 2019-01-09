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Пожар на заводе в Оренбуржье привёл к режиму ЧС

Происшествия

До полной ликвидации последствий возгорания

Пожар на заводе в Оренбуржье привёл к режиму ЧС
Иван Шилов © ИА REGNUM
МЧС России

Оренбург, 9 января 2019, 20:30 — REGNUM  В Оренбуржье на территории Новосергиевского муниципального района введён режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до полного устранения последствий пожара на заводе промышленного цинкования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Режим ЧС введён с 21:00 по местному времени 9 января постановлением администрации муниципалитета №1-п, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером на заводе промышленного цинкования возник крупный пожар. Его площадь достигла 7 тыс. квадратных метров.

К настоящему времени распространение огня остановлено.

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