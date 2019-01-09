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Пожар на заводе в Оренбуржье локализован

Происшествия

На площади 7 тыс. кв. метров

Оренбург, 9 января 2019, 19:46 — REGNUM  В Оренбургской области локализован пожар на заводе промышленного цинкования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС Росии.

Распространение огня удалось остановить в 21:10 по местному времени на площади 7 тыс. квадратных метров, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод находится в селе Покровка Новосергиевского района. Пожар возник вечером. На месте с огнём борются порядка 50 сотрудников МЧС, также задействовано 15 единиц техники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье горит завод: площадь пожара достигла 6 тыс. квадратных метров

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Пожары и взрывы на предприятиях
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