Пожар на заводе в Оренбуржье локализован

Оренбург, , 19:46 — REGNUM В Оренбургской области локализован пожар на заводе промышленного цинкования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС Росии.

Распространение огня удалось остановить в 21:10 по местному времени на площади 7 тыс. квадратных метров, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод находится в селе Покровка Новосергиевского района. Пожар возник вечером. На месте с огнём борются порядка 50 сотрудников МЧС, также задействовано 15 единиц техники.

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