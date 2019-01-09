В Югре осуждены участники покушения на сотрудника службы безопасности

Лангепас, Югра, , 20:13 — REGNUM В Югре осуждены участники преступной группы, покушавшиеся на убийство сотрудника подразделения безопасности нефтегазодобывающей компании. Потерпевший чудом остался жив, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, покушение было совершено утром 12 апреля 2017 года. Четверо жителей Югры и Тюменской области планировали замаскировать убийство под наезд на пешехода. Но удар автомобиля жертве пришёлся по касательной, поскольку рядом с потерпевшим находился ещё один пешеход, а на другой полосе дороги проезжала машина. «Безопасник» самостоятельно дошёл до офиса, откуда вызвал скорую помощь.

Было установлено, что ДТП не было случайным. На мужчину напали в связи с его деятельностью по пресечению хищения нефти с месторождений.

По уголовному делу следователи провели более 25 судебных экспертиз, допросили более 30 свидетелей. Объем уголовного дела составил 19 томов.

Четыре участника преступной группы признаны виновными в покушении на убийство по найму группой лиц по предварительному сговору. Троих из них суд приговорил к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев, одного — на срок 8 лет 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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