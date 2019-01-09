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Во Франции найдены обломки пропавшего с радаров истребителя

Происшествия

Судьбы экипажа самолёта остаётся неизвестной

Во Франции найдены обломки пропавшего с радаров истребителя
skeezy
Истребитель

Париж, 9 января 2019, 19:26 — REGNUM  На востоке Франции найдены обломки ранее пропавшего с радаров истребителя Mirage 2000, передаёт телеканал France 3.

Как сообщается, фрагменты самолёта были найдены в ходе поисковой операции на границе департаментов Юра и Ду.

Судьба экипажа истребителя остаётся неизвестной. Предположительно, один из пилотов успел катапультироваться — на месте крушения спасателями обнаружен парашют.

Напомним, самолёт ВВС Франции, вылетевший сегодня утром с базы Нэнси-Оши, пропал с радаров в гористой местности около 11:00 по местному времени (13:00 мск). На борту истребителя находились два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции пропал с радаров истребитель Mirage 2000

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Авиапроисшествия
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