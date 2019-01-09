Против экс-заместителя главы югорского Пыть-Яха возбуждено уголовное дело

Пыть-Ях, Югра, , 19:05 — REGNUM Бывший заместитель главы города Пыть-Яха (ХМАО) был трудоустроен с фиктивными дипломами о высшем образовании. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Занимавший пост заместителя главы города — начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Али Джабраилов покинул свой пост 7 декабря 2018 года. Причины отставки назывались однозначно: результаты проверки прокуратуры Югры.

Установлено, что уже бывший вице-мэр Пыть-Яха при получении второго высшего образования в Дагестанском государственном техническом университете (ДГТУ) предъявил диплом о высшем образовании Северо-Осетинского государственного университета, полученный им якобы в 1989 году. Данный документ позволил ему поступить в ДГТУ сразу на шестой курс и, проучившись один год, получить диплом по специальности «менеджер».

Но, как выяснила прокуратура, Али Джабраилов не получал диплом в Северо-Осетинском университете. Таким образом, документы о высшем образовании, являющиеся обязательным требованием к замещению должности заместителя главы города, у Джабраилова были недействительными.

Как сообщает прокуратура ХМАО, трудовые отношения с Али Джабраиловым были расторгнуты горадминистрацией Пыть-Яха по решению суда. Кроме того, ему сейчас инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

Читайте ранее в этом сюжете: Югру покидает замглавы города с «сомнительными» дипломами