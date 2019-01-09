Среда, 9 Января 2019 года
18:49:27 МСК

В Польше задержан украинец, вооруженный гаубицей

Происшествия

Артиллерийское орудие крупного калибра 22-летний гражданин Украины пытался провезти через границу

В Польше задержан украинец, вооруженный гаубицей
George Shuklin
Гаубица

Варшава, 9 января 2019, 18:40 — REGNUM  Польские пограничники на пропускном пункте у села Дорогуск задержали гражданина Украины, пытавшегося провезти через границу крупнокалиберное артиллерийское орудие, сообщает 9 января сайт polskatimes.pl.

По информации портала, 22-летний гражданин Украины был задержан 4 января после обнаружения в кузове его грузовика маркированных ящиков с частями гаубицы.

Представитель ведущей расследование Холмской прокуратуры заявил, что задержанный знал, что именно он перевозит через границу.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны 2014 на территории Украины произошел резкий рост нелегального оборота оружия. По разным оценкам, на руках у украинского населения может быть не менее нескольких сот тысяч единиц огнестрельного оружия разных типов.

Читайте ранее в этом сюжете: С Украины выехало за границу 2-3 млн населения — отчёт МВФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и Польша
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить