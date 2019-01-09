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В Оренбуржье горит завод: площадь пожара достигла 6 тыс. квадратных метров

Происшествия

Из Оренбурга на место происшествия, в село Покровка, выдвинулся пожарный поезд

В Оренбуржье горит завод: площадь пожара достигла 6 тыс. квадратных метров
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Пожарные

Оренбург, 9 января 2019, 18:37 — REGNUM  В селе Покровка Новосергиевского района Оренбургской области горит завод промышленного цинкования. Огонь бушует уже более двух часов. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Татьяна Самойлова, площадь возгорания составляет 6 тыс. квадратных метров.

Очаг возгорания находится в цехе горячего цинкования. Угроза распространения на соседние здания отсутствует, пострадавших и человеческих жертв нет.

Происходит наращивание группировки сил и средств. На месте работают от МЧС 50 человек и 15 единиц техники.

Татьяна Самойлова подчеркнула, что у Оренбуржья достаточно собственных сил и средств, чтобы справиться с пожаром на предприятии. На подмогу сотрудникам МЧС из Оренбурга выдвинулся пожарный поезд, объявлен сбор аэромобильной группы.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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