В Оренбуржье горит завод: площадь пожара достигла 6 тыс. квадратных метров

Оренбург, , 18:37 — REGNUM В селе Покровка Новосергиевского района Оренбургской области горит завод промышленного цинкования. Огонь бушует уже более двух часов. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Татьяна Самойлова, площадь возгорания составляет 6 тыс. квадратных метров.

Очаг возгорания находится в цехе горячего цинкования. Угроза распространения на соседние здания отсутствует, пострадавших и человеческих жертв нет.

Происходит наращивание группировки сил и средств. На месте работают от МЧС 50 человек и 15 единиц техники.

Татьяна Самойлова подчеркнула, что у Оренбуржья достаточно собственных сил и средств, чтобы справиться с пожаром на предприятии. На подмогу сотрудникам МЧС из Оренбурга выдвинулся пожарный поезд, объявлен сбор аэромобильной группы.