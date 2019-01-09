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Во Владимирской области 22-летняя мать до смерти избила полугодовалую дочь

Происшествия

Подозреваемая воспитывалась в коррекционной школе

Кольчугино, Владимирская область, 9 января 2019, 18:31 — REGNUM  Во Владимирской области в отношении 22-летней жительницы города Кольчугино возбуждено уголовное дело об убийстве маленького ребенка. Как сообщила 9 декабря пресс-служба регионального СУ СК РФ, от рук собственной матери погибла шестимесячная девочка.

Сообщение о смерти ребенка поступило 29 декабря. Ребенок умер в результате избиения. Следователи сразу задержали мать ребенка. Сейчас она заключена под стражу.

«Как пояснила обвиняемая, когда девочка стала капризничать, она нанесла ей множественные удары рукой. Увидев, что ребенок закатывает глаза, обвиняемая испугалась и бросилась к соседке. Прибывшие на место врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть малышки, наступившую в результате полученных телесных повреждений», — сообщили следователи.

При этом в следственном управлении считают, что рассказанная женщиной история не до конца объективна. Об этом свидетельствует характер травм, обнаруженных на теле ребенка. Сейчас назначены экспертизы. В том числе обследование пройдет и мать ребенка, которая воспитывалась в коррекционной школе. Кроме того, СКР планирует вместе с профильными ведомствами проанализировать ситуацию, чтобы принять дополнительные меры по сопровождению людей, имеющих особенности психологического состояния.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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