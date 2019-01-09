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Ростовские специалисты восстановили водоснабжение в Таганроге

Происшествия

В полном объёме

Таганрог, Ростовская область, 9 января 2019, 18:19 — REGNUM  Водоснабжение города Таганрога восстановлено в полном объеме, сообщили ИА REGNUM в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 9 января.

По информации ведомства, процесс заполнения городской системы водоснабжения начался 8 января в 22:00. С неудобствами таганрожцы столкнулись утром 7 января.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями — понижением температуры и усилением отгонного ветра — в реках Дон и Миус произошло интенсивное образование донного льда (шуги) и отгонные явления, повлиявшие на уровень воды в водозаборах Таганрога», — прокомментировали в минЖКХ.

ИА REGNUM напоминает, что в социальных сетях таганрожцы сообщили о том, что вынуждены топить снег и использовать талую в воду ввиду отсутствия воды в кранах. Так жители приморского города встретили Рождество.

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