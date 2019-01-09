В калужской деревне на пожаре погиб 50-летний мужчина — СКР

Калуга, , 18:12 — REGNUM Тело мужчины было обнаружено при тушении пожара в одном из домов в деревне Фошня Мосальского района Калужской области 9 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил следователь по особо важным делам Дзержинского межрайонного следственного отдела СК России Максим Козлов. По его словам, по предварительным данным, пожар возник по неосторожности потерпевшего при курении. Погибшим является проживавший в доме 50-летний мужчина.

«Видимых признаков криминальной смерти на теле мужчины не обнаружено. Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Максим Козлов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, январь 2019 года начался для Калужской области чередой пожаров, повлекших гибель людей. Так, в городе Киров произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли 64-летняя женщина и ее 34-летний сын. Причиной возгорания послужила неисправность электропроводки. Из-за включения в электросеть нескольких приборов одновременно произошёл пожар и в дачном доме в садоводческом товариществе «Истье». В огне погибли две несовершеннолетние девочки.