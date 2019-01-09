Среда, 9 Января 2019 года
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Во Франции пропал с радаров истребитель Mirage 2000

Происшествия

На борту самолёта находились два человека

Париж, 9 января 2019, 18:05 — REGNUM  Истребитель Mirage 2000 пропал с радаров днём 9 января на востоке Франции, передаёт Agence France-Presse.

Как сообщается, самолёт вылетел с базы Нэнси-Оши сегодня утром и пропал с радаров около 11:00 по местному времени (13:00 мск) в гористой местности между департаментами Юра и Ду.

Уточняется, что истребитель не был оснащён боекомплектом. На борту находились два члена экипажа — мужчина и женщина.

В районе исчезновения самолёта начата поисковая операция, которая осложнена неблагоприятными погодными условиями.

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Авиапроисшествия
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